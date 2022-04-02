Ухвалена постанова покликана забезпечити продовольчу безпеку держави і спростити умови ведення бізнесу під час війни. Вона діятиме на час воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його скасування або припинення.

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Що передбачає нова постанова уряду

Постановою запроваджується принцип екстериторіальності для реалізації повноважень територіальних органів Держпродспоживслужби. Відтепер суб'єкти господарювання (підприємства) за власним вибором мають право:

звертатись та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби;

звертатись щодо проведення фітосанітарної експертизи до будь-якої фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби.

Крім того, спрощено фітосанітарний контроль імпорту товарів, які належать до окремих груп (07 – 12, згідно з УКТ ЗЕД), шляхом проведення винятково інспектування, без відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи. Повноцінний фітосанітарний контроль здійснюватиметься лише у тих випадках, якщо:

фітосанітарні сертифікати відсутні або недійсні;

вантаж не відповідає інформації, зазначеній у фітосанітарному сертифікаті;

під час інспектування було виявлено ознаки зараження чи пошкодження імпортованої продукції регульованими шкідливими організмами.

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Додамо, що нова постанова уряду також передбачає такі зміни:

Скасування вимоги фітосанітарного контролю супровідного дерев'яного пакування (палетів, піддонів, коробок, ящиків тощо), з якими імпортуються товари рослинного походження. Скасування зобов'язання переміщувати територією України імпортованих товарів у супроводі карантинного сертифіката. Видача карантинного сертифіката винятково на вимогу особи.

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