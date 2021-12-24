Відповідне рішення ухвалили 23 грудня. Це трапилось на засіданні уряду.

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Уряд звільнив підприємців у сільській місцевості від касових апаратів

Уряд звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій,

– розповіли на сайті уряду.

Перша віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила причини такого рішення. Зокрема вона відзначила, що:

доходи підприємців в селах значно менші, ніж в містах, а в умовах карантину вони ще більше знизились;

витрати на придбання Реєстратора розрахункових операцій (РРО) стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу.

ба більше, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття інтернету або його відсутність.

Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО,

– заявила Свириденко.

Тобто уряд ухвалив рішення звільнити від обов'язкових касових апаратів підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної зарплати).

Коротко про нововведення щодо касових апаратів

З 1 січня 2022 платники єдиного податку 2 та 4 груп, які проводять розрахунок готівкою, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Через нововведення підприємців виходили на протести.

17 грудня під час крайнього засідання Ради політики намагались проголосувати за проєкт закону №6376, який би відтермінував нововвдення на рік. Проте нардепи провалили голосування – проєкт закону навіть не внесли до порядку денного. Адже "за" проголосували тільки 102 політики.

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