Наглядова рада "Приватбанку" затвердила цю стратегію 22 липня. Вона описує основні напрямки роботи банку на наступні роки.

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Уряд затвердив стратегію розвитку "Приватбанку"

На засіданні уряду 11 серпня стратегію розвитку "Приватбанку" до 2024 року схвалили.

За інформацією Міністерства фінансів, документ відповідає цілям, визначеним у Засадах стратегічного реформування банківського сектору та описує стратегію для "хорошого банку", "придатного для продажу", визначає підхід до його приватизації.

Документ передбачає, що банк робитиме

особливий акцент на важливості повернення грошей, пов'язаних з колишніми власниками, та відновленні "старого" портфелю непрацюючих активів;

матиме жорстку стратегію управління непрацюючими активами, завдяки цьому урегулює рівень цих активів та послідовно скоротить їхню частку до менш ніж 20%.

У Стратегії "Приватбанку" закладено

розвиток як провідного банку в роздрібному сегменті ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі з потужним картковим бізнесом, що зможе забезпечити привабливі варіанти приватизації;

зосередження на напряму малого та середнього бізнесу, насамперед на потужних підприємствах середньої ланки, з основним акцентом на перехресних продажах кредитів;

зростання кредитування сегменту малого та середнього бізнесу на 150%, а також подальше зростання еквайрингового бізнесу, що має привести до зростання доходів приблизно на 8,5 мільярда гривень;

розширення продуктової пропозиції замість залучення нових клієнтів у роздрібному бізнесі, що забезпечити додаткове зростання кредитування з приблизно 44 мільярди гривень до 82 мільярдів гривень;

збереження лідерських позицій у картковому бізнесі;

продовження заходів щодо оптимізації витрат і вдосконалення організаційної структури, зокрема шляхом подальшої оптимізації регіональної мережі відділень та банківської інфраструктури;

прагнення досягти прогнозного чистого прибутку понад 30 мільярдів гривень, дохідності на капітал понад 40% та співвідношення витрат до доходів менш ніж 45%.

Зверніть увагу! Раніше у Нацбанку повідомили, що українські державні банки будуть виходити на Лондонську фондову біржу. Це стане першим кроком на шляху до їхньої приватизації. Після цього частка держави у банківському секторі має зменшитись.