Наглядова рада "Приватбанку" затвердила цю стратегію 22 липня. Вона описує основні напрямки роботи банку на наступні роки.
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Уряд затвердив стратегію розвитку "Приватбанку"
На засіданні уряду 11 серпня стратегію розвитку "Приватбанку" до 2024 року схвалили.
За інформацією Міністерства фінансів, документ відповідає цілям, визначеним у Засадах стратегічного реформування банківського сектору та описує стратегію для "хорошого банку", "придатного для продажу", визначає підхід до його приватизації.
Документ передбачає, що банк робитиме
- особливий акцент на важливості повернення грошей, пов'язаних з колишніми власниками, та відновленні "старого" портфелю непрацюючих активів;
- матиме жорстку стратегію управління непрацюючими активами, завдяки цьому урегулює рівень цих активів та послідовно скоротить їхню частку до менш ніж 20%.
У Стратегії "Приватбанку" закладено
- розвиток як провідного банку в роздрібному сегменті ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі з потужним картковим бізнесом, що зможе забезпечити привабливі варіанти приватизації;
- зосередження на напряму малого та середнього бізнесу, насамперед на потужних підприємствах середньої ланки, з основним акцентом на перехресних продажах кредитів;
- зростання кредитування сегменту малого та середнього бізнесу на 150%, а також подальше зростання еквайрингового бізнесу, що має привести до зростання доходів приблизно на 8,5 мільярда гривень;
- розширення продуктової пропозиції замість залучення нових клієнтів у роздрібному бізнесі, що забезпечити додаткове зростання кредитування з приблизно 44 мільярди гривень до 82 мільярдів гривень;
- збереження лідерських позицій у картковому бізнесі;
- продовження заходів щодо оптимізації витрат і вдосконалення організаційної структури, зокрема шляхом подальшої оптимізації регіональної мережі відділень та банківської інфраструктури;
- прагнення досягти прогнозного чистого прибутку понад 30 мільярдів гривень, дохідності на капітал понад 40% та співвідношення витрат до доходів менш ніж 45%.