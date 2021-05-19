Уряд схвалив рішення, яке дозволить запрацювати закону про "інвестиційних нянь"

Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив з доопрацюванням рішення, яке дасть можливість запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями – так звану "інвестиційну няню".

Прем'єр-міністр зазначив, що під час засідання 19 травня затвердили вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

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У цьому документі інвестор має зазначити таку інформацію, як:

результати аналізу соціально-економічних показників проєкту та оцінку його соціального ефекту;

фінансовий аналіз проєкту;

загальний обсяг державної підтримки;

термін та етапи реалізації проєкту й інше.

Унаслідок ухвалення закону, який був однією з передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського, ми вже спостерігаємо активізацію та збільшення зацікавленості великих інвесторів вкладати кошти в Україну,

– наголосив Денис Шмигаль.

Він додав: "Лише за три місяці роботи до урядового Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest надійшло вже 15 заявок на загальну суму понад 1 мільярд доларів".

Що таке ініціатива "Інвестиційна няня"



Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініціює програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну.



Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 30 і більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера. Щоправда, до пандемії COVID-19 у законопроєкті прописували суму в 100 мільйонів. Та після кризи необхідну суму інвестицій знизили.