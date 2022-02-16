Понад 10 мільйонів українців з 1 березня отримуватимуть підвищені пенсії

Кабінет Міністрів 16 лютого схвалив індексацію пенсій понад 10 мільйонам українців. Виплати збільшать з 1 березня 2022 року.

Кому і на скільки збільшать пенсії

Перерахунок пенсій здійснили зі збільшеним на 14% показником середньої зарплати. Про це на засіданні уряду повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пише 24 канал.

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Збільшення пенсій відповідає зростанню споживчих цін та середньої зарплати. Підвищення виплат отримають понад 10 мільйонів людей. З них 8 мільйонів це особи, яким призначили пенсії до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень, а найменший – 100 гривень

– пояснила Лазебна.

До речі, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС виплати в середньому підвищать на 1100 гривень.

За словами міністерки, вперше із застосуванням цього показника збільшать пенсії військовим. Так, пів мільйона українців отримають в середньому на 705 гривень більше.

Зростуть пенсії й для літнього населення. Так, компенсаційні виплати для людей віком від 80 років збільшаться до 570 гривень, а від 75 до 80 років – до 456 гривень.

Виплати збільшать й для вразливих груп населення

Пенсії, які були призначені до 2019 року, не підпадають під індексацію. Мовиться про 1 мільйон людей. Тому уряд вирішив виплачувати їм щомісяця додаткові 135 гривень.

Мінімальна пенсійна виплата буде на 19% вищою за прожитковий мінімум (з 1 січня 2022 року він становить 1934 гривень) для:

людей з інвалідністю І групи,

пенсіонерів від 60 до 65 років з повним страховим стажем.

На 9% буде вищою:

мінімальна виплата для непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію,

одержувачів державної соціальної допомоги особи з інвалідністю,

одержувачів допомоги особи, яка не має права на пенсію.

Крім того, на 400 гривень збільшать допомогу на третю та кожну наступну дитину до 6 років, яку виховують у багатодітній родині.

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