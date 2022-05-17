Уряд розширив перелік категорій для виплати 2 200 –2 500 гривень: хто отримає допомогу

Кабмін розширив перелік громадян, які можуть розраховувати на виплати 2 200 –2 500 гривень щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Більша кількість українців зможе оформити допомогу

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Увага Уряд чітко визначив категорії громадян, що мають право на виплати, пов'язані з війною

Хто отримає допомогу

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

Тепер виплати зможуть отримати й люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території,

– повідомив Шмигаль.

До слова, з часом оформити допомогу можна буде не лише на сайті " єДопомога", а й в "Дії".

Допомога для ВПО

Загалом 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи з початку повномасштабної війни. Пів мільйона з них зробили це через Дію. Наразі сума виплат становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

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Гуманітарна криза в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до гуманітарної кризи. Вже 4,8 мільйона українців втратили роботу за 2,5 місяця війни.

При цьому кількість безробітних через війну може зрости до 7 мільйонів, якщо відбудеться ескалація бойових дій.

Ще 5,23 мільйона українських біженців виїхали до сусідніх країн. В основному це жінки, діти та люди старші 60 років. Однак, 2,75 мільйона серед них – працездатного віку, а 1,2 мільйона з них втратили або залишили роботу.

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