Уряд розділив між областями додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг

Кабмін виділив місцевим бюджетам додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг. Найбільшу суму отримає Київ.

Мовиться про додатковий обсяг субвенцій з держбюджету на дороги загального користування місцевого значення та вулиці комунальної власності.

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Гроші виділили через перевиконання доходів державного дорожнього фонду. У пояснювальній записці зазначили, що станом на 23 листопада очікують перевиконання за доходами на 3,5 мільярда, а на кінець року – на 5,83 мільярда.

Хто скільки отримає

До слова, 10% цієї суми отримає бюджет міста Києва, тобто 350 мільйонів гривень. Решту розподілять між іншими місцевими бюджетами.

Найбільші суми підуть на Полтавщину – 207 мільйонів, Вінниччину – 199 та Харківщину – 194. Найменше дістанеться Чернівецькій області – 54 мільйони, Закарпатській – 64 й Рівненській – 83.

У бюджеті на 2021 рік на дорожню інфраструктуру в рамках програми "Велике будівництво" передбачили 150 мільярдів гривень. До речі, Франція може надати Україні додатково ще 1 мільярд інвестицій для цієї програми.



Розподіл грошей на ремонти доріг / Фото з телеграму Олексія Гончаренка





Розподіл грошей на ремонти доріг / Фото з телеграму Олексія Гончаренка