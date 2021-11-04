Уряд розділив між областями додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Кабмін виділив місцевим бюджетам додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг. Найбільшу суму отримає Київ.
Мовиться про додатковий обсяг субвенцій з держбюджету на дороги загального користування місцевого значення та вулиці комунальної власності.
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Гроші виділили через перевиконання доходів державного дорожнього фонду. У пояснювальній записці зазначили, що станом на 23 листопада очікують перевиконання за доходами на 3,5 мільярда, а на кінець року – на 5,83 мільярда.
Хто скільки отримає
До слова, 10% цієї суми отримає бюджет міста Києва, тобто 350 мільйонів гривень. Решту розподілять між іншими місцевими бюджетами.
Найбільші суми підуть на Полтавщину – 207 мільйонів, Вінниччину – 199 та Харківщину – 194. Найменше дістанеться Чернівецькій області – 54 мільйони, Закарпатській – 64 й Рівненській – 83.Зверніть увагу! У бюджеті на 2021 рік на дорожню інфраструктуру в рамках програми "Велике будівництво" передбачили 150 мільярдів гривень. До речі, Франція може надати Україні додатково ще 1 мільярд інвестицій для цієї програми.
Розподіл грошей на ремонти доріг / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Розподіл грошей на ремонти доріг / Фото з телеграму Олексія Гончаренка