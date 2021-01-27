Уряд пропонує змінити підхід до формування прожиткового мінімуму: деталі

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує змінити підхід до формування прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів. Зокрема, іншою буде сама методологія розрахунків.
Джерело: 24 канал
Відповідний проєкт постанови ухвалили під час засідання уряду 27 січня.
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У документі пропонують з 1 січня 2022 року удосконалити методологію формування прожиткового мінімуму.
Що саме планують змінити
- Вартість непродовольчих товарів і послуг пропонують визначати структурним методом, враховуючи співвідношення вартості наборів продуктів і непродовольчих товарів і послуг у структурі прожиткового мінімуму. Їхня питома вага у структурі прожиткового мінімуму становить 50 на 50%.
- Змінити розрахункову величину прожиткового мінімуму до виплат, які є неосновними доходами громадянами (підвищення, доплати та надбавки), на базову величину для соціальних виплат на дітей та базову величину для соціальних виплат населенню, які переглядають 2 рази у рік.
- Визначити єдині підходи до розрахунку надбавок, підвищень та інших виплат із забезпеченням їх щорічного (не менше 2 рази на рік) підвищення;
- Для розрахунку штрафних санкцій та адміністративних стягнень використовувати базову величину для грошових платежів і стягнень. Для розрахунку розмірів плати за надання адміністративних послуг пропонують брати до уваги базову величину для адміністративних зборів.
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Чому потрібно вносити зміни
Довідка.
З 1 грудня 2020 року
- У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії, є прожитковий мінімум.
- Наразі він у понад 2 рази перевищує законодавчо встановлений рівень.
- До величини прожиткового мінімуму прив'язані понад 150 різноманітних видів виплат. А це має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів.
- Водночас частина з цих виплат не має жодного стосунку до прожиткового мінімуму як критерію бідності (наприклад, штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення).
- Тобто будь-яке збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку значної кількості виплат та необхідності додаткових видатків бюджетів усіх рівнів.
прожитковий мінімум в Україні підвищився до
2 189 гривень
. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати.