Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує змінити підхід до формування прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів. Зокрема, іншою буде сама методологія розрахунків.

Джерело: 24 канал Відповідний проєкт постанови ухвалили під час засідання уряду 27 січня. Читайте також Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть У документі пропонують з 1 січня 2022 року удосконалити методологію формування прожиткового мінімуму. Що саме планують змінити Вартість непродовольчих товарів і послуг пропонують визначати структурним методом , враховуючи співвідношення вартості наборів продуктів і непродовольчих товарів і послуг у структурі прожиткового мінімуму. Їхня питома вага у структурі прожиткового мінімуму становить 50 на 50%.

, враховуючи співвідношення вартості наборів продуктів і непродовольчих товарів і послуг у структурі прожиткового мінімуму. Їхня питома вага у структурі прожиткового мінімуму становить 50 на 50%. Змінити розрахункову величину прожиткового мінімуму до виплат, які є неосновними доходами громадянами (підвищення, доплати та надбавки), на базову величину для соціальних виплат на дітей та базову величину для соціальних виплат населенню, які переглядають 2 рази у рік.

до виплат, які є неосновними доходами громадянами (підвищення, доплати та надбавки), на базову величину для соціальних виплат на дітей та базову величину для соціальних виплат населенню, які переглядають 2 рази у рік. Визначити єдині підходи до розрахунку надбавок, підвищень та інших виплат із забезпеченням їх щорічного (не менше 2 рази на рік) підвищення;

та інших виплат із забезпеченням їх щорічного (не менше 2 рази на рік) підвищення; Для розрахунку штрафних санкцій та адміністративних стягнень використовувати базову величину для грошових платежів і стягнень. Для розрахунку розмірів плати за надання адміністративних послуг пропонують брати до уваги базову величину для адміністративних зборів. Радимо ознайомитися Частині українців компенсують подорожчання електроенергії: уряд ухвалив рішення Чому потрібно вносити зміни У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що базовим державним соціальним стандартом , на основі якого визначаються державні соціальні гарантії, є прожитковий мінімум.

, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії, Наразі він у понад 2 рази перевищує законодавчо встановлений рівень.

До величини прожиткового мінімуму прив'язані понад 150 різноманітних видів виплат. А це має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів.

А це має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів. Водночас частина з цих виплат не має жодного стосунку до прожиткового мінімуму як критерію бідності (наприклад, штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення).

як критерію бідності (наприклад, штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення). Тобто будь-яке збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку значної кількості виплат та необхідності додаткових видатків бюджетів усіх рівнів. Довідка. З 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум в Україні підвищився до 2 189 гривень. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати.