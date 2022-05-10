За словами глави Кабміну, головна мета цього кроку – підтримати жителів України у цей непростий період. Він додав, що наразі будь-яке підвищення тарифів не на часі, інформує 24 канал.

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Шмигаль про тарифи в Україні

Згідно з проєктами закону, які планує подати український Уряд, мораторій на підвищення тарифів має діяти до завершення війни, а також 6 місяців опісля.

Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не будуть зростати,

– заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Прем'єр-міністр України додав, що законопроєкти, згадані вище, визначать механізми надання компенсацій, які дозволять підтримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

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США ухвалили рішення про скасування 25% мит на українську сталь та вироби з неї. Це нововведення буде діяти протягом наступних 12 місяців, тобто до травня 2023 року.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що над цим проєктом український уряд працював протягом кількох років. Вона додала, що це поворотний момент у відносинах України та США. Заяву про скасування мита на українську сталь заявила секретар комерції Джина Раймондо.

Видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що санкції, які запровадили проти Росії, уже вбивають економіку держави-агресорки. Згідно з внутрішнім прогнозом російського Міністерства фінансів, у 2022 році ВВП скоротиться на 12%. Річ у тому, що Росія не оприлюднює офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.

Денис Шмигаль разом з президентом Європарламенту Шарлем Мішелем 9 травня відвідали Одеський порт. Глава Кабміну наголосив, що світ має побачити, як Росія блокує українські порти. Він підкреслив, що попри намагання держави-агресорки необхідно об'єднатися та зробити усе, задля того, аби голод для деяких країн не став реальністю.

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