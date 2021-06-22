Про це йдеться у Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки. Його оприлюднили на сайті Мінекономіки.

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Альтернативний сценарій розвитку

У документі зазначається, що прогноз окрім базового містить оцінку альтернативного сценарію розвитку для України який:

передбачає більш песимістичний розвиток подій з поширенням і мутацією вірусу;

зажадає нових видів вакцин і часу на їхню розробку й апробацію.

На противагу базовому сценарію, за даним альтернативним сценарієм передбачається, що певної стабілізації ситуації з поширенням вірусу вдасться досягти лише у другій половині прогнозованого періоду ступеня придбання природного імунітету,

– йдеться у документі.

Водночас наголошується, що ймовірність цього сценарію оцінюється вище за середню.

Вихід на допандемічний рівень у 2023 Згідно з альтернативним сценарієм, прогнозується вихід на допандемічний рівень розвитку за підсумками лише 2023 року. Зростання ВВП у 2022 році сповільниться до 2,6% після очікуваного зростання на рівні 4,1% у 2021 році.

Надалі темпи зростання дещо прискоряться в середньому за період 2023 – 2024 роки до 3,7% щорічно.

Проте, зростання буде нижчим від прогнозу базового сценарію (4,9% відповідно).

Відповідно, за цим сценарієм світова економіка буде відновлюватися відносно повільними темпами. Оскільки мотиви обережності в поводженні всіх суб'єктів і населення, і бізнесу, й інвесторів – будуть домінувати ще тривалий час. Ймовірним є і повторення в низці країн локдаунів,

– вказано у прогнозі.

У документі додають, що пригнічений світовий попит триматиме ціни на основні експортні позиції на низькому рівні з незначними коливаннями. Лише у другій половині 2023 роки ситуація почне істотно покращуватися.

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