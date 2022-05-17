У такому разі ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр, а на бензин — 52 гривні. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Якщо на ринку буде зловживання цінами, застосують санкції

Рішення про зупинку держрегулювання цін схвалив оперативний штаб при Кабінеті міністрів. Це сталось після дискусії з операторами ринку.

Щоб вони (оператори – 24 канал) могли мати весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну,

– пояснила Свириденко.

Окремо Свириденко наголосила: якщо оператори зловживають становищем, уряд запроваджуватиме щодо них санкції. Ситуацію відстежуватимуть щодобово.

За словами міністерки, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС та відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.

Держрегулювання на пальне: що відомо

Державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизель ввели ще 15 травня 2021 року. Все, аби запобігти зловживанням на АЗС.

Здійснювати розрахунки тоді зобов'язали "Нафтогаз України". Компанія подавала розрахунки Мінекономіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку встановили в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень дизель.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти та знизила ставки ПДВ до 7% із 20%.

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