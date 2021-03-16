Через перерахунки: уряд пояснив зменшення розміру субсидій

У лютому 2021 року середній розмір субсидій зменшився через проведення перерахунку за січень. Причиною стало зменшення цін на газ для населення заднім числом.

Станом на весну 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримують приблизно 3 мільйони домогосподарств.

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Загалом за лютий загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить понад 5 мільярдів гривень.

Постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 гривні за кубічний метр і менше,

– мовиться у повідомленні.

Як змінювався розмір субсидій

у грудні 2020 року середній розмір субсидій становив 1731 гривню;

у січні 2021 року – 2231 гривню;

у лютому 2021 року – 1483 гривню.

У січні 2021 року загальна сума нарахованих пільг та субсидій становив 7,8 мільярда гривень.