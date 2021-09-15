Уряд повністю ліквідував ДАБІ: усіх працівників звільнили

Кабмін затвердив постанову ліквідувати Державну архітектурно-будівельна інспекцію. Її повноваження передали Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Відповідну постанову затвердили на засіданні уряду 15 вересня. Усіх працівників ДАБІ звільнили.

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Кабмін ліквідував ДАБІ: кому передадуть обов'язки

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що усі 100% штату ДАБІ звільнять. Ба більше, жоден співробітник відомства не працюватиме у новоствореній ДІАМ.

Уже завтра (мовиться про 16 вересня – 24 канал) в Україні запрацює новий державний орган – ДІАМ. Це – не заміна ДАБІ, а повноцінно новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи,

– заявив Чернишов.

Міністр заявив, що у складі ДІАМ буде новий професійний склад співробітників.

"Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у 3 ключових законопроєктах – №5877 та №5655, №5656. Усі вони будуть розглянуті найближчим часом", – запевнив Чернишов.

Коротко про ліквідацію ДАБІ