Уряд повністю ліквідував ДАБІ: усіх працівників звільнили
Джерело:фейсбук Олексій Чернишов
Кабмін затвердив постанову ліквідувати Державну архітектурно-будівельна інспекцію. Її повноваження передали Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).
Відповідну постанову затвердили на засіданні уряду 15 вересня. Усіх працівників ДАБІ звільнили.
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Кабмін ліквідував ДАБІ: кому передадуть обов'язки
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що усі 100% штату ДАБІ звільнять. Ба більше, жоден співробітник відомства не працюватиме у новоствореній ДІАМ.
Уже завтра (мовиться про 16 вересня – 24 канал) в Україні запрацює новий державний орган – ДІАМ. Це – не заміна ДАБІ, а повноцінно новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи,
– заявив Чернишов.
Міністр заявив, що у складі ДІАМ буде новий професійний склад співробітників.
"Два перші етапи реформування вже пройдені, попереду останній – це максимальна цифровізація та посилення відповідальності – адміністративної та кримінальної. Вона передбачена у 3 ключових законопроєктах – №5877 та №5655, №5656. Усі вони будуть розглянуті найближчим часом", – запевнив Чернишов.
Коротко про ліквідацію ДАБІ
- У березні 2020 року Володимир Зеленський запевнив, що ДАБІ – один із найкорумпованіших органів.
- Перед тим, уряд ухвалив постанову №218. Згідно з нею ДАБІ треба ліквідувати. Замість неї – створити три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання в містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.
- У грудні 2020 року уряд вирішив ліквідувати Державну інспекцію містобудування (ДІМ) та Державну сервісну службу містобудування. Замість них створили ДІАМ – Державну інспекцію архітектури та містобудування України.