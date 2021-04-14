Уряд посилив вимоги для надання житлових субсидій: які зміни ввели

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою змінив вимоги для надання житлових субсидій. Зокрема, посилили адресність надання субсидій для соціальної підтримки населення.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 14 квітня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей,

– йдеться у повідомленні.

Що передбачає ухвалений документ

під час призначення субсидій враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;

припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;

посилюють вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

У міністерстві додали, що реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься у межах грошей, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій.