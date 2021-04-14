Уряд посилив вимоги для надання житлових субсидій: які зміни ввели
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою змінив вимоги для надання житлових субсидій. Зокрема, посилили адресність надання субсидій для соціальної підтримки населення.
Джерело:Мінфін
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 14 квітня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей,
– йдеться у повідомленні.
Що передбачає ухвалений документ
- під час призначення субсидій враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
- припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
- посилюють вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
У міністерстві додали, що реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься у межах грошей, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій.
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