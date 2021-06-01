Уряд планує вивести з "тіні" надровидобування в Україні: чим показовий законопроєкт

Проєкт закону, що регулює сферу користування надрами був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 1 червня 2021 року, "за" проголосувало 292 депутати. За основу був ухвалений доопрацьований законопроєкт №4187.
Що передбачає законопроєкт
У рамках законопроєкту уряд хоче надати українцям право на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Однак, слід зауважити, що право бути надрокористувачами буде обмежене для громадян і юридичних осіб Росії.
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Мета законопроєкту
Створити прозору, зручну та зрозумілу систему користування надрами, зменшити надмірний державний вплив на галузь, підвищити конкуренцію та легалізацію відносин у сфері користування надрами.
У пояснювальній записці зазначено, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат з держбюджету України.
Наслідки прийняття законопроєкту
Прийняття законопроєкт встановлює прозору та конкурентну процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами, що сприятиме виходу галузі із тіньового сектору і покращенню інвестиційного клімату.
Перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а саме:
- Виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров’ю людей, внаслідок проведення робіт, пов’язаних з користуванням ділянкою надр.
- У випадку невиконання в установлений строк приписів Держгеонадр щодо усунення порушення вимог угоди про умови користування ділянкою надр та програми робіт.
Чому було необхідно внести зміни до закону
- Не реалізований потенціал. У 2019 році частка добувної промисловості та розроблення кар’єрів становила 5,6% від обсягу ВВП України та забезпечувала робочими місцями понад 200 тисяч осіб. Разом з тим, з більш як 9 тисяч родовищ корисних копалин, які мають промислове значення, у 2019 році розроблялися лише близько 35%.
- Складна процедура надання надр у користування. За даними Держгеонадр у 2019 році 65% заяв на надання спецдозволів було повернуто з відмовою. Як наслідок складності під час залучення інвесторів та їх фінансів у галузь.
- Перешкоди у залученні інвестицій. Значними перешкодами у залученні інвестицій до видобувної галузі України є заборона продавати права, надані спеціальним дозволом на користування надрами. Також відсутність у законодавстві можливості використовувати з метою офіційного визнання міжнародних стандартів під час проведення експертизи та оцінки ресурсів та запасів корисних копалин.