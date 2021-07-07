Уряд планує продати держкомпанію щонайменше за 3,7 мільярда гривень

Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. На продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Деталі від уряду

Фонд держмайна вже оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 7 липня.

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Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 мільярда гривень,

– розповів Шмигаль.

Водночас, за його словами, є значний потенціал для зростання цієї ціни.

Приватизація майна вишів

17 червня Верховна Рада дозволила приватизувати майно закладів вищої освіти, яке вони не використовують понад 3 роки. За таке рішення проголосували 290 народних депутатів.

Об'єкти та майно державних закладів освіти можуть взяти в оренду для послуг, які не можуть надати безпосередньо виші.

До об'єктів великої приватизації належать держпідприємства, балансова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень. Продаж таких підприємств здійснюється із залученням інвестиційних радників, що збирають всю необхідну інформацію, готують об'єкт на приватизацію та шукають потенційних інвесторів. Далі проводять публічний, відкритий конкурс, який визначає переможця.