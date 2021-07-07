Деталі від уряду
Фонд держмайна вже оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 7 липня.
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Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 мільярда гривень,
– розповів Шмигаль.
Водночас, за його словами, є значний потенціал для зростання цієї ціни.
Приватизація майна вишів
17 червня Верховна Рада дозволила приватизувати майно закладів вищої освіти, яке вони не використовують понад 3 роки. За таке рішення проголосували 290 народних депутатів.
Об'єкти та майно державних закладів освіти можуть взяти в оренду для послуг, які не можуть надати безпосередньо виші.