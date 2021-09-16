Сума зовнішніх запозичень сягне 125,62 мільярда гривень, внутрішніх – 419,96 мільярда. Тобто зовнішні позики становитимуть 23% від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 77%.

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Як гаситимуть борг

Обсяг платежів для погашення держборгу на 2022 рік має становити 393,3 мільярда гривень.

Найбільше грошей піде на внутрішній борг – 320,9 мільярда. На зовнішній планують спрямувати 72,4 мільярда.

На обслуговування держборгу хочуть виділити 181,4 мільярда гривень. На внутрішній – 120,8, на зовнішній – 60,5.

Окремо наголосили, що через падіння ВВП за результатами 2020 року, у 2022 році не буде виплат за державними деривативами, тобто цінними паперами.

Що з державними гарантіями

У 2022 році передбачили, що надання державних гарантій становитиме 78,2 мільярда. Зокрема, 27,4 мільярда будуть на підставі міжнародних договорів.

На виконання гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, планують відправити 6,919 мільярда.

Обсяг держборгу становитиме 50,8% від ВВП

Відповідно до розрахунків, прогнозний обсяг держборгу в еквіваленті у гривні складе 2 725,3 мільярда. Він становитиме 50,8% від прогнозного ВВП. Гарантований державою борг сягне 368 мільярдів, тобто 6,9% від ВВП.

Прогнозують, що під кінець 2022 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 46,5% від обсягу державного боргу.

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Показники Бюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу