Кабінет Міністрів 13 січня 2021 року вирішив підвищити ціни на ігристі вина. Мінімальна роздрібна ціна зросте з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7 – 0,75 літра. Так, вино коштуватиме на 20 гривень дорожче.

Уряд здійснив крок з імплементації дорожньої карти щодо розвитку виноградарства та виноробства, підтримки національних виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості продукції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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У відомстві зазначили, що це стало результатом поїздок президента Володимира Зеленського та міністрів у південні області та на Закарпаття.

Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства,

– сказав очільник Мінекономіки Ігор Петрашко.

Він додав: "У результаті виграють всі. Українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований, продукт".

Чому підняли ціни на ігристе вино

Міністерство зазначило, що головна проблема в тому, що наразі на ринку є маніпуляція назвами продукції і цінами. Мовиться про те, що імпортований напій на основі вина, який є продуктом нижчої якості, продається за ціною ігристого вина, якість якого вища.

"У такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації, а українські споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина", – пояснили у відомстві.

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Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриттю українських виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу,

– підкреслив Петрашко.

За його словами, ухвалена постанова врегульовує питання "ціна має дорівнювати якості".