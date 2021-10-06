Уряд підвищив мінімальну пенсію в Україні

Кабінет Міністрів підтримав рішення про збільшення розміру мінімальної пенсії в Україні. Сталося це під час чергового засідання уряду.

Як пояснив прем'єр Денис Шмигаль, підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6 500 гривень.

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За словами Шмигаля, уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Відтепер мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 600 гривень.

Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського уряду,

– наголосив прем'єр-міністр.

В Україні збільшили пенсії

В Україні з 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій додаватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Разом з нею пенсія не може перевищувати 10340,35 гривні.

Для пенсіонерів віком 75 – 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та 25 років для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2 500 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення зазначеного віку.

Додамо, що у Пенсійному фонді планували, що додаткові 400 гривень почнуть виплачувати з 1 липня 2021 року. Натомість Кабмін переніс старт на 1 жовтня.