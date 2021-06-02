Уряд вніс зміни до державного регулювання цін на бензин та дизпаливо

Кабмін вніс зміни до державного регулювання цін на бензин і дизельне паливо, що реалізуються через мережу АЗС. Відтепер середня вартість палива "Нафтогазом" розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 2 червня. Таким чином, гранична ціна на 1 літр дизпалива зросте на 0,62 гривні, на літр бензину – 0,56 гривні.

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На час карантину встановили граничний рівень торгівельної надбавки на паливо в розмірі:

Не більше ніж 7 гривень з врахуванням податку на додану вартість, що нараховується до середньої вартості 1 літра дизпалива,

Не більше ніж 5 гривень з врахуванням податку на додану вартість, що нараховується до середньої вартості 1 літра автомобільних бензинів.

Мінекономіки збільшило ціни на бензин

У постанові від 14 травня логістичні та інші затрати при розрахунку середньої вартості палива

Варто зазначити, що у Міністерстві економіки у червні збільшили вартість пального менш, ніж на 10 копійок.

вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки за літр;

бензину – на 8 копійок за літр.

Нові ціни оприлюднили на підставі розрахунків "Нафтогазу".

Згідно з новими даними:

вартість літру бензину становить 24,92 гривні;

вартість літру дизельного палива – 20,91 гривні.

Державне регулювання роздрібних цін на пальне

З 15 травня уряд ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо в Україні.

Постановою Кабмін увів максимальну роздрібну націнку у розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1 – 2 гривні.

Ще донедавна вартість пального складала 24,84 гривні за літр та 20,89 гривні за літр відповідно. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривні за літр, дизельного пального – 27,91 гривні за літр.

До теми Держрегулювання цін на пальне: чим це загрожує українцям та як АЗС відреагували на рішення