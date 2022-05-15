Уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпальне

15 травня 2022 , 22:04
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Джерело:

Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензинів та дизпального. Виходячи з цих даних, утворюється максимальна ціна пального на автозаправках.

Середня вартість бензину коштує 33,36 гривні за літр, а дизельного пального – 35,31 гривні за літр. У порівнянні початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 гривні, а на дизпальне навіть зменшилась. Щоправда, лише на 32 копійки.

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Максимальні ціни на бензин та пальне

З урахуванням середньої вартості, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не може перевищувати 39,86 гривні за літр, а "звичайне" дизпальне повинне бути не дорожчим ніж 42,31 гривні за літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовувати з 5%-ою надбавкою:

  • Бензин А-95 – 41,85 гривні за літр,
  • Дизпальне – за 44,42 гривні за літр.

Зауважимо, що на початку травня Кабмін встановив рівень націнок на бензин та пальне для АЗС.

Тепер заправки можуть підвищувати ціни на:

  • Дизпаливо – з 5 до 7 гривень на літр,
  • Для бензинів – з 4,55 до 6,5 гривень за літр.

При цьому уряд дозволив нерегульовану ціну на преміальні марки. Але лише в тому випадку, якщо АЗС має в наявності й стандартні паливо чи дизпальне.

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Автор: Анастасія Кушпіт