Середня вартість бензину коштує 33,36 гривні за літр, а дизельного пального – 35,31 гривні за літр. У порівнянні початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 гривні, а на дизпальне навіть зменшилась. Щоправда, лише на 32 копійки.

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Максимальні ціни на бензин та пальне

З урахуванням середньої вартості, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не може перевищувати 39,86 гривні за літр, а "звичайне" дизпальне повинне бути не дорожчим ніж 42,31 гривні за літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовувати з 5%-ою надбавкою:

Бензин А-95 – 41,85 гривні за літр,

Дизпальне – за 44,42 гривні за літр.

Зауважимо, що на початку травня Кабмін встановив рівень націнок на бензин та пальне для АЗС.

Тепер заправки можуть підвищувати ціни на:

Дизпаливо – з 5 до 7 гривень на літр,

Для бензинів – з 4,55 до 6,5 гривень за літр.

При цьому уряд дозволив нерегульовану ціну на преміальні марки. Але лише в тому випадку, якщо АЗС має в наявності й стандартні паливо чи дизпальне.

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