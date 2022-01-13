Уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо
13 січня 2022 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість на бензин та дизельне паливо в Україні. Саме з цих показників і вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину січня.
За даними міністерства, вартість бензину складає 27,92 гривні за літр, а також 25,16 гривні за літр – за дизпаливо.
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У відомстві пояснили, що з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна:
- на "звичайний" бензин не має перевищувати 32,92 гривні за літр,
- на "звичайне" дизпаливо – 32,16 гривні за літр.
Як змінилися ціни
У порівнянні з початком місяця середня ціна на бензин збільшилась на 0,95 гривні за літр. Тоді як вартість дизпалива зросла ще більше – на 1,34 гривні за літр. Станом на 4 січня ціни виглядали наступним чином:
- ціна літра бензину становила 26,97 гривні;
- дизельного палива (ДП) – 23,82 гривні за літр.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
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