За даними міністерства, вартість бензину складає 27,92 гривні за літр, а також 25,16 гривні за літр – за дизпаливо.

Важливо Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

У відомстві пояснили, що з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна:

на "звичайний" бензин не має перевищувати 32,92 гривні за літр,

на "звичайне" дизпаливо – 32,16 гривні за літр.

Як змінилися ціни

У порівнянні з початком місяця середня ціна на бензин збільшилась на 0,95 гривні за літр. Тоді як вартість дизпалива зросла ще більше – на 1,34 гривні за літр. Станом на 4 січня ціни виглядали наступним чином:

ціна літра бензину становила 26,97 гривні;

дизельного палива (ДП) – 23,82 гривні за літр.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео