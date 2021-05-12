Відповідний закон про Бюро економічної безпеки України Верховна Рада ухвалила ще 28 січня. А у березні відбулося підписання документу.

Важливо Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

На засідання уряду 12 травня винесли проєкт постанови. Ним передбачено, що Бюро буде центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується урядом. Також на нього будуть покладатися завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Чому це важливо

Створення Бюро економічної безпеки (або аналогічного органу) замість існуючої податкової міліції до кінця 2020 року було одним із зобов'язань України перед МВФ.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

Як пояснили у Мінфіні, основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження.

Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- або державних структур,

– зазначили у міністерстві.

Бюро економічної безпеки стане єдиним органом державної влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять: