Уряд перепризначив Рябікіна головою митниці

Під час засідання 15 вересня Кабмін перепризначив Павла Рябікіна очільником Державної митної служби. У серпні посадовець переміг у конкурсі на цю посаду.

Очільником митниці Рябікіна призначили ще у листопаді 2020 року. Тоді посадовець проходив необхідні перевірки упродовж 3 тижнів.

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Рябікін переміг у конкурсі

Уряд анонсував конкурс на посаду очільника Державної митної служби ще у липні 2021 року.

Результат оприлюднили 4 серпня. Тоді повідомили про перемогу Рябікіна.

Що відомо про Рябікіна

Рябікін – це український менеджер, політик і дипломат, ексгенеральний директор аеропорту "Бориспіль".

У минулому обіймав посаду посла України у Данії. Окрім того, був нардепом трьох скликань, а також – заступником міністра транспорту й зв'язку.

Посаду очільника митниці Рябікін обійняв восени 2020 року. Водночас вже взимку з'явилася інформація, що він начебто зібрався у відставку.

Згодом посадовець запевнив, що нікуди не йде.

Своє перебування на посаді він схарактеризував словами: "ось тепер у мене веселощі, безперервні".

Допис з телеграму Олексія Гончаренка:

Кабмін звільнив:

Іващенка Валерія Володимировича з посади першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

Фоменко Світлану Валеріївну з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції

Бережнюка Івана Григоровича з посади першого заступника Голови Державної митної служби України

Солодченка Сергія Вікторовича з посади першого заступника Голови Державної фіскальної служби України

Кабмін звільнив (у зв'язку із закінченням строку дії контракту) і одразу призначив

Рябікіна Павла Борисовича на посаду Голови Державної митної служби України

Звягінцева Сергія Борисовича на посаду заступника Голови Державної митної служби України

Пуня Віталія Теодоровича на посаду першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України

Кабмін призначив

Карчевич Марію Володимирівну заступником Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Щуцького Олександра Геннадійовича першим заступником Голови Державної митної служби України

Кабмін погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПАТ “Центренерго” Безлепкіна В. М., Мужеля Олександра, Щекатурова В. В. як незалежних членів і Кудіна Д. І. та Готи А. О. як представників держави

Кабмін погодив призначення

Ільчишина Віталія Васильовича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Бойко Олени Анатоліївни заступником голови Сумської обласної державної адміністрації".