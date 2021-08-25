Уряд передав ТЕЦ Дубневичів в управління "Нафтогазу"
Джерело:Урядовий портал
Кабмін передав в управління "Нафтогаз Тепло" арештоване майно Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ. Вони належать дітям братів Дубневичів.
Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 20 серпня. В уряді сподіваються, що це забезпечить сталий опалювальний період в Новояворівську та Новому Роздолі без надзвичайних ситуацій та збоїв.
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ТЕЦ Дубневичів передають "Нафтогаз Тепло"
На АРМА покладають обов'язок забезпечити передачу активів "Нафтогаз Тепло" відповідно до актів приймання-передачі. Водночас "Нафтогаз Тепло", Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад та територій, а також НКРЕКП мають вжити всіх необхідних заходів для запобігання ризиків.
У Кабміні наголошують, що таке рішення ухвалили за особливим порядком відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів. Його застосовують в особливих випадках, аби дозволити найбільш ефективним державним компаніям законно налагодити управління.
Керівник АРМА Дмитро Жоравович зазначив, що розпорядження Кабінету Міністрів практично апробує механізм, що "гарантує участь держави у збереженні та забезпеченні функціонування стратегічних активів, зокрема, таких як Мотор Січ, Донецькоблгаз".
Справа Дубневичів: що відомо
- За даними слідства, впродовж 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу.
- "Нафтогаз" продав блакитне паливо за зниженою ціною, щоб населення платило менше за опалення.
- Однак підприємства за схемою продавали газ дорожче і отримали надприбуток. Відповідно "Нафтогаз" одержав збитки.
- Експертиза показала, що зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів.
- Обидві ТЕЦ належать Ярославу та Богдану Дубневичам, однак їхню причетність до розкрадання слідство ще не довело.
- Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами компаній є сини колишніх народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів – Юрій та Павло.