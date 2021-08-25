Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 20 серпня. В уряді сподіваються, що це забезпечить сталий опалювальний період в Новояворівську та Новому Роздолі без надзвичайних ситуацій та збоїв.

До речі Розкрадання в Укрзалізниці: Дубневича зможуть судити аж у 2022 році

ТЕЦ Дубневичів передають "Нафтогаз Тепло"

На АРМА покладають обов'язок забезпечити передачу активів "Нафтогаз Тепло" відповідно до актів приймання-передачі. Водночас "Нафтогаз Тепло", Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад та територій, а також НКРЕКП мають вжити всіх необхідних заходів для запобігання ризиків.

У Кабміні наголошують, що таке рішення ухвалили за особливим порядком відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів. Його застосовують в особливих випадках, аби дозволити найбільш ефективним державним компаніям законно налагодити управління.

Керівник АРМА Дмитро Жоравович зазначив, що розпорядження Кабінету Міністрів практично апробує механізм, що "гарантує участь держави у збереженні та забезпеченні функціонування стратегічних активів, зокрема, таких як Мотор Січ, Донецькоблгаз".

Справа Дубневичів: що відомо