Уряд оприлюднив постанову про тарифи на електроенергію: скільки платитимуть українці
Джерело:постанова уряду
Кабінет Міністрів оприлюднив постанову щодо покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії. Згідно з нею, тарифи для населення зменшаться з 1 жовтня.
Скільки платитимуть українці за електроенергію
Ціни на світло зменшили на 14%. Однак лише для тих домогосподарств, які споживають не більше ніж 250 кіловат-годин на місяць. Так, з 1 жовтня вони платитимуть 1,44 гривні за кіловат-годину.
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Водночас ті українці, які споживатимуть понад 250 кіловат-годин платитимуть за старою ціною – 1,68 гривні. Зауважимо, такий тариф діятиме для всієї спожитої електроенергії, а не лише для того обсягу, що перевищує 250 кіловат-годин.
Такі фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.
Доручення від уряду підприємствам
- До 27 вересня 2021 року "Укргідроенерго" має забезпечити авансування ДП "Гарантований покупець" послуги із забезпечення доступності електроенергії на 1 мільярд гривень.
- "Енергоатом" повинен продати електроенергію "Гарантованому покупцю" на жовтень та листопад 2021 року на електронних аукціонах за ціною 150 гривень за мегават-годину. Обсяги мають відповідати коригуванням на фактичні дані щодо споживання світла у серпні та вересні 2021 року.
- Після цього "Укргідроенерго" має продати електроенергію "Гарантованому покупцю" на жовтень та листопад 2021 року за ціною 10 гривень за мегават-годину, в обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані.