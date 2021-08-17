Скільки платитимуть українці за електроенергію

Ціни на світло зменшили на 14%. Однак лише для тих домогосподарств, які споживають не більше ніж 250 кіловат-годин на місяць. Так, з 1 жовтня вони платитимуть 1,44 гривні за кіловат-годину.

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Водночас ті українці, які споживатимуть понад 250 кіловат-годин платитимуть за старою ціною – 1,68 гривні. Зауважимо, такий тариф діятиме для всієї спожитої електроенергії, а не лише для того обсягу, що перевищує 250 кіловат-годин.

Такі фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.

Доручення від уряду підприємствам

До 27 вересня 2021 року "Укргідроенерго" має забезпечити авансування ДП "Гарантований покупець" послуги із забезпечення доступності електроенергії на 1 мільярд гривень.

"Енергоатом" повинен продати електроенергію "Гарантованому покупцю" на жовтень та листопад 2021 року на електронних аукціонах за ціною 150 гривень за мегават-годину. Обсяги мають відповідати коригуванням на фактичні дані щодо споживання світла у серпні та вересні 2021 року.

Після цього "Укргідроенерго" має продати електроенергію "Гарантованому покупцю" на жовтень та листопад 2021 року за ціною 10 гривень за мегават-годину, в обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані.

Зверніть увагу! 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кіловат-годин на рівні 90 копійок за 1 кіловат-годину. Тобто середню ціну на електроенергію для населення підняли на 36,6%. Однак наприкінці квітня Кабмін продовжив механізм ПСО до 30 червня. Ціну зберегли на рівні 1,68 гривні за 1 кіловат-годину.