Аж на третину: уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року

У 2021 році в Україні тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%. Відповідні зміни схвалив Кабінет міністрів 31 травня.

Про це йдеться у Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки. Його оприлюднили на сайті Мінекономіки.

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Прогноз розроблений за базовим сценарієм на 2022 – 2024 роки, до якого закладено подальше поступове прискорення економічного зростання, яке вже очікується за підсумком 2021 року після значних втрат, що були у 2020 році внаслідок пандемії COVID-19 у світі,

– зазначили у міністерстві.

В Україні зростуть тарифи

Згідно з документом, тарифи зростуть:

у 2022 році на 6%;

у 2023 році на 5%;

у 2024 році на 5%.

у 2021 році на 20%;

у 2022 році на 11%;

у 2023 році на 5%;

у 2024 році на 5%.

За прогнозом, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть:

Окрім цього, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає:

у 2021 році на 10%;

у 2022 році на 10%;

у 2023 році на 5%;

у 2024 році на 5%.

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