Уряд очікує, що компанії влітку знизять ціни, – Шмигаль про газ

Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд сподівається на те, що компанії-постачальники газу влітку знизять ціни. Справа в тому, що знижувати ціну в межах річного тарифу дозволено, але заборонено підвищувати її.
Денис Шмигаль розповів, що влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, то в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.
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Денис Шмигаль назвав головне завдання для уряду зараз – це "встановити зрозумілі, прозорі та справедливі правила на цьому ринку".
Для цього з 1 травня в Україні почне працювати так званий річний продукт. Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати,
– розповів прем'єр.
Однак компанії можуть знижувати ціну в межах річного тарифу.
Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни,
– вважає Шмигаль.
Денис Шмигаль додав, що річний продукт – це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ. До того ж українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг.