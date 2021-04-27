Уряд очікує, що компанії влітку знизять ціни, – Шмигаль про газ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд сподівається на те, що компанії-постачальники газу влітку знизять ціни. Справа в тому, що знижувати ціну в межах річного тарифу дозволено, але заборонено підвищувати її.
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль розповів, що влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, то в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.
Зауважте Тарифи на газ у травні: яка ціна у різних постачальників
Про можливе зниження ціни на газ
Денис Шмигаль назвав головне завдання для уряду зараз – це "встановити зрозумілі, прозорі та справедливі правила на цьому ринку".
Для цього з 1 травня в Україні почне працювати так званий річний продукт. Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати,
– розповів прем'єр.
Однак компанії можуть знижувати ціну в межах річного тарифу.
Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни,
– вважає Шмигаль.
- Також уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.
- Як аргумент глава уряду навів зацікавленість компаній збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.
- "Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", – вважає прем'єр.
Денис Шмигаль додав, що річний продукт – це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ. До того ж українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг.
Коротко про ринок газу
- У 2020 році в Україні запрацював ринок газу. Тобто держава перестала регулювати ціни на газ. Тепер вони прирівнюються до європейських, тобто ціна прив'язана до газових хабів Європи з урахуванням доставки такого газу до України.
- З 1 травня 2021 року в Україні почне працювати так званий річний тариф – це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Водночас компанії можуть її знижувати, але не можуть піднімати.
- 25 квітня "Нафтогаз" назвав річний тариф на газ – 7,96 гривні за кубометр без доставки.
- Детальніше про тарифи різних постачальників на 2021 – 2022 рік можна прочитати тут.
Поділитися новиною