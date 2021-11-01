Уряд обіцяє не підвищувати вартість газу протягом опалювального сезону

Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів не буде підвищувати тарифи на тепло для населення. Крім того, на період опалювального сезону вартість кубометру газу для споживачів залишиться на рівні 7,96 гривні.

Про те, що наразі ціна на газ залишатиметься незмінною, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Ціни на газ не підвищуватимуть

За словами Шмигаля, уряд не підвищуватиме тарифи на тепло для населення. Протягом опалювального сезону 2021 – 2022 років кубометр газу для споживачів коштуватиме стабільні 7,96 гривні.

Кабмін підписав спеціальний меморандум з органами місцевого самоврядування та "Нафтогазом". Відповідно до документа, влада на місцях зобов'язалася не підвищувати тариф на опалення для населення. Водночас уряд вже почав реструктуризацію боргів регіональних компаній теплопостачання.

Уряд заборонив відключати тепло

Раніше Шмигаль заявив, що, попри енергетичну кризу у світі, Україна має сили стабільно пройти опалювальний сезон.

Кабмін заборонив відключати подачу тепла теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури до завершення поточного опалювального сезону.