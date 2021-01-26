"Через пів року подивимось": уряд не знає, чи вистачить грошей на субсидії

Фінансування програми субсидій для українців, можливо, доведеться збільшувати. Але зараз немає конкретних розрахунків щодо цього.

Джерело: 24 канал

У Держбюджет-2021 на виплату субсидій громадянам України заклали 36,6 мільярда гривень. Про це нагадав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV увечері 25 січня.

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За словами голови уряду, наразі цих грошей вистачає: "Ми готові виплачувати субсидії всім громадянам, всім домогосподарствам, які цього потребують".

Але зміни цін на комунальні послуги, які сталися через перехід країни на ринкове ціноутворення у цій сфері, можуть призвести до того, що закладену в бюджеті суму доведеться збільшувати.

Якщо така необхідність дійсно виникне, уряд проведе розрахунки та звернеться з ними до Верховної Ради. Поки що ж таких розрахунків немає.

Якщо дивитися з розрахунку, що субсидії потрібно буде щомісяця платити такі, як у січні, то, можливо, нам доведеться збільшувати цю суму. Але поки що таких розрахунків немає,

– заявив Шмигаль.

І додав: "Давайте проживемо перше півріччя. І за його результатами спільно порахуємо, яку суму потрібно додавати до цієї графи бюджету".



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Цікаво, що 23 січня очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна все-таки називала конкретну суму, якої не вистачатиме на фінансування програми субсидій – 10 мільярдів гривень.

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