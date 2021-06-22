Про плани уряду щодо "Мотор Січі" у коментарі виданню розповів віцепрем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
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Плани уряду на "Мотор Січ"
Ми не говоримо про націоналізацію. Йдеться про контроль держави над стратегічним підприємством,
– зазначив міністр.
За словами Уруського, для встановлення контролю над підприємством держава може увійти в його капітал. "Я думаю, що буде проведена докапіталізація "Мотор Січі", і в підсумку контрольний пакет акцій буде у держави", – додав він. Міністр уточнив, що наразі все перебуває на стадії обговорення та аналізу.
Водночас віцепрем'єр висловив сумнів щодо участі державного концерну "Укроборонпром" в управлінні заводом. Мовляв, це неможливо, бо концерн сам перебуває в стадії трансформації.
Націоналізація "Мотор Січі": що відомо
- Володимир Зеленський 23 березня 2021 року ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо повернення у власність держави заводу "Мотор Січ".
- Водночас китайський інвестор компанії назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.
- Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь зауважив, що інтереси китайських компаній мають бути захищені.