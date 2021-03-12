Уряд нарешті вирішив, як розбиратися з боргами за Євро-2012

Джерело:Кабінет Міністрів України
Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбувся в Україні та Польщі. Та навіть через 9 років наша країна не розв'язала низку "проблемних питань", пов'язаних із його організацією та проведенням.
З цього приводу 11 березня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов провів нараду. Головно на ній говорили про гроші, які у 2012 році позичила держава на Євро-2012, і про проєкти під чемпіонат, які досі так і не втілили до кінця.
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У 2012 році держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" ("Фінінпро") запозичило гроші для втілення низки проєктів у рамках підготовки до Євро-2012. За ці гроші Мінінфраструктури та Держагентство інфраструктурних проєктів ("Укрінфрапроєкт") з 2016 року намагалося завершити ті проєкти та добудувати низку об'єктів.
Наприклад, щодо добудови інфраструктури аеропорту "Львів" імені Данила Галицького "Укрінфрапроєкт" розробив план заходів. Він передбачає:
"Реалізація плану заходів дозволить розпочати розв'язання проблемних питань, пов'язаних із проєктами, які реалізовувалися в рамках підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу", – наголосили у пресслужбі уряду.
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Такий же або аналогічний план заходів, який застосують щодо аеропорту "Львів", можна почати втілювати щодо:
При цьому у 2022 – 2024 роках планують провести технічний аудит деяких проєктів, які готували до Євро-2012 – аби визначити, скільки знадобиться грошей на їх завершення. Аудит державі обійдеться в 11,5 мільйона гривень.
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