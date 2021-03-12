Уряд нарешті вирішив, як розбиратися з боргами за Євро-2012

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбувся в Україні та Польщі. Та навіть через 9 років наша країна не розв'язала низку "проблемних питань", пов'язаних із його організацією та проведенням.

З цього приводу 11 березня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов провів нараду. Головно на ній говорили про гроші, які у 2012 році позичила держава на Євро-2012, і про проєкти під чемпіонат, які досі так і не втілили до кінця.

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Що збирається робити уряд з "проблемними питаннями" Євро-2012

У 2012 році держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" ("Фінінпро") запозичило гроші для втілення низки проєктів у рамках підготовки до Євро-2012. За ці гроші Мінінфраструктури та Держагентство інфраструктурних проєктів ("Укрінфрапроєкт") з 2016 року намагалося завершити ті проєкти та добудувати низку об'єктів.

Наприклад, щодо добудови інфраструктури аеропорту "Львів" імені Данила Галицького "Укрінфрапроєкт" розробив план заходів. Він передбачає:

Що активи та зобов'язання перед підрядниками щодо аеропорту передадуть, власне, до держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" (ним керує Мінінфраструктури).

Що запровадять механізм часткового врегулювання заборгованостей суб'єктів державного та комунального секторів на кшталт "Західінфрапроєкт" (має незавершені капітальні інвестиції по об’єктах аеропорту) або "Фінінпро".

"Реалізація плану заходів дозволить розпочати розв'язання проблемних питань, пов'язаних із проєктами, які реалізовувалися в рамках підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу", – наголосили у пресслужбі уряду.

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Які ще об'єкти – крім аеропорту "Львів" – планують завершувати

Такий же або аналогічний план заходів, який застосують щодо аеропорту "Львів", можна почати втілювати щодо:

Стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету фізичної культури "Скіф".

Стадіону державного підприємства "Арена Львів" та інші.

При цьому у 2022 – 2024 роках планують провести технічний аудит деяких проєктів, які готували до Євро-2012 – аби визначити, скільки знадобиться грошей на їх завершення. Аудит державі обійдеться в 11,5 мільйона гривень.

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