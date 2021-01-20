Кабмін 20 січня 2021 року провів нараду щодо тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання. Під час неї посадовці домовилися напрацювати меморандум щодо того, аби тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишилися незмінними.

На нараді були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нардепи, члени Асоціації міст України та голова правління НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Про це повідомили на сайті Кабінету Міністрів.

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Усі гілки влади об'єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо те, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців,

– сказав Шмигаль.

Він подякував всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. Прем'єр додав: "У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян".

Посадовці домовилися напрацювати проєкт спільного Меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості:

►Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

►Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виторгом ТКЕ та тарифним доходом.

►Теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК "Нафтогаз" за вигідною ціною.

Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів,

– наголосив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний проєкт меморандуму доручили розробити до 25 січня.

Зверніть увагу! З 1 січня 2021 року в Україні різко зросли ціни на газ. Після протестів населення, уряд вирішив встановити граничну ціну – 6,99 гривні за кубометр. Втім, такий тариф діятиме лише до кінця карантину. Більше про тарифи на газ – читайте тут.