Уряд компенсує населенню 1,4 мільярда через подорожчання електроенергії
Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення. Через подорожчання електроенергії зі спеціального фонду Держбюджету виділять 1,4 мільярда гривень.
Компенсації виплатять лише певним категоріям споживачів. Про це мовиться у проєкті постави, яку опублікували на сайті Федерації профспілок.
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Згідно з проєктом, гроші виділять із спеціального фонду Держбюджету Мінсоцполітики. Компенсації нададуть у зв'язку зі скасуванням окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів, крім тих, які отримують житлову субсидію.
Кому виплатять компенсації
►Споживачам, які проживають у житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, і які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну.
До речі, мовиться також про житлові будинки готельного типу, квартири та гуртожитки.
►Людям, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, і які мали право на знижену ціну.
►Багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.
Компенсацію надаватимуть шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як оплату за спожиту у першому кварталі 2021 року електрику, на особові рахунки споживачів.
Головне про тарифи на електроенергію / Інфографіка 24 каналу
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