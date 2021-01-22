Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення. Через подорожчання електроенергії зі спеціального фонду Держбюджету виділять 1,4 мільярда гривень.

Компенсації виплатять лише певним категоріям споживачів. Про це мовиться у проєкті постави, яку опублікували на сайті Федерації профспілок.

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Згідно з проєктом, гроші виділять із спеціального фонду Держбюджету Мінсоцполітики. Компенсації нададуть у зв'язку зі скасуванням окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів, крім тих, які отримують житлову субсидію.

Кому виплатять компенсації

►Споживачам, які проживають у житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, і які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну.

До речі, мовиться також про житлові будинки готельного типу, квартири та гуртожитки.

►Людям, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, і які мали право на знижену ціну.

►Багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Компенсацію надаватимуть шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як оплату за спожиту у першому кварталі 2021 року електрику, на особові рахунки споживачів.

Зверніть увагу! Через те, що з 1 січня 2021 року уряд скасував пільги на електроенергію, тарифи на цю послугу різко зросли.



Головне про тарифи на електроенергію / Інфографіка 24 каналу