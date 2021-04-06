Диджиталізація України: уряд хоче залучити міжнародні електронні платіжні системи

Джерело:Телеграм канал Дениса Шмигаля
6 квітня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів та Національний банк України обговорили питання залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем. Як це вплине на економіку країни, розповідаємо далі.
Мінцифра, Мінфін та Нацбанк вважають, що залучення міжнародних платіжних систем в цілому матиме позитивний вплив не лише на економіку країни, але й для самих українців.
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Національний банк та Міністерство цифрової трансформації спільно працюють над цифровізацією банківської системи України. Результат цієї співпраці – доступні онлайн-послуги світового рівня, які відкривають нові можливості як для банків, так і для їхніх клієнтів. Загалом, в планах НБУ та Мінцифри диджиталізація не тільки банків, а й інших фінансових установ – страхових, кредитних компаній тощо.
Також наразі Мінцифра веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що раніше заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.
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