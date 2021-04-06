6 квітня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів та Національний банк України обговорили питання залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем. Як це вплине на економіку країни, розповідаємо далі.

Вплив на економіку

Мінцифра, Мінфін та Нацбанк вважають, що залучення міжнародних платіжних систем в цілому матиме позитивний вплив не лише на економіку країни, але й для самих українців.

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Держструктури навели наступні позитивні фактори:

українські підприємці зможуть освоїти нові ринки,

зросте експорт та загалом ініціатива буде мати позитивний ефект впливу на економіку країни.

Співпраця НБУ та Мінцифри

Національний банк та Міністерство цифрової трансформації спільно працюють над цифровізацією банківської системи України. Результат цієї співпраці – доступні онлайн-послуги світового рівня, які відкривають нові можливості як для банків, так і для їхніх клієнтів. Загалом, в планах НБУ та Мінцифри диджиталізація не тільки банків, а й інших фінансових установ – страхових, кредитних компаній тощо.

Платіжна система Stripe

Також наразі Мінцифра веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що раніше заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.

Детальніше В Україні запрацює платіжна система Stripe: на черзі PayPal

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