Про плани України у вересні безболісно погасити державний борг в інтерв'ю виданню розповів віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Дізнайтеся більше Держборг України: як він змінився протягом червня 2021 року

Гроші МВФ на погашення держборгу

Міністр зазначив, що Фонд затвердив рішення про найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення, з яких українська частка становить приблизно 2,7 мільярда доларів.

Це, зокрема, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року,

– повідомив Любченко.

Він також нагадав, що українська влада погасила значну суму боргу в липні. "Готуємося до вересня, але я бачу, що гроші є", – уточнив віцепрем'єр.

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, найбільші виплати за держборгом чекають Україну у вересні 2021 року.

Виплати за держборгом: останні новини