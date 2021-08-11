Про плани України у вересні безболісно погасити державний борг в інтерв'ю виданню розповів віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.
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Гроші МВФ на погашення держборгу
Міністр зазначив, що Фонд затвердив рішення про найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення, з яких українська частка становить приблизно 2,7 мільярда доларів.
Це, зокрема, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року,
– повідомив Любченко.
Він також нагадав, що українська влада погасила значну суму боргу в липні. "Готуємося до вересня, але я бачу, що гроші є", – уточнив віцепрем'єр.
Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, найбільші виплати за держборгом чекають Україну у вересні 2021 року.
Виплати за держборгом: останні новини
- У серпні Україна повинна виплатити на погашення й обслуговування держборгу 27,5 мільярда гривень.
- У вересні – 104,9 мільярда гривень. Зокрема, за внутрішнім боргом – 23,5 мільярда гривень, за зовнішнім – 81,4 мільярда гривень.