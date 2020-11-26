Уряд хоче скоротити показник дефіциту в проєкті Держбюджету-2021, – нардеп
Кабінет Міністрів має намір скоротити показник дефіциту в проєкті Держбюджету на 2021 рік до другого читання. Дефіцит хочуть зменшити на 30 мільярдів гривень.
Уряд працює над зменшення дефіциту Держбюджету-2021. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк з посиланням на інформацію власних джерел.
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До другого читання законопроєкту дефіцит хочуть скоротити на 30 мільярдів гривень.
Тепер Кабмін повинен зменшити до 5,3% від ВВП (тобто -0,7% від того, що було прийнято в першому читанні),
– написав Железняк.
Співрозмовники Інтерфакс-Україна теж підтвердили плани уряду скоротити дефіцит в проєкті держбюджету на 30 – 35 мільярдів гривень.
Нагадаємо, дефіцит бюджету на 2021 рік закладений на рівні 270,4 мільярда гривень. Це становить 6% ВВП.
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