Зміни, серед іншого, стосуються громадян, які проживають на лінії зіткнення. Розмір субсидій для них суттєво збільшать.
Цікаво Україна видаватиме безробітним до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи
Субсидії для українців з лінії розмежування
Зміниться розмір субсидій для людей, які внаслідок агресії Росії залишилися без газу й використовують побутові електроприлади для обігріву домівок. Їх нараховуватимуть з урахуванням соціальних нормативів споживання електроенергії, які передбачені для електроопалення.
Сам розмір субсидії суттєво збільшиться. Це забезпечить надання допомоги на оплату послуг, зокрема й електроенергії, у достатньому розмірі,
– наголосили у міністерстві.
Для призначення субсидії потрібні:
- акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,
- підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.
У яких ще випадках можна буде отримати субсидії
- Якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж 4 мінімальні зарплати (тобто 26 тисяч гривень). Крім того, вони мають мати не більше 5 років;
- якщо відсутні доходи через перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
- у разі придбання житла за гроші, виділені з державного чи місцевого бюджетів.