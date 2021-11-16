Зміни, серед іншого, стосуються громадян, які проживають на лінії зіткнення. Розмір субсидій для них суттєво збільшать.

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Субсидії для українців з лінії розмежування

Зміниться розмір субсидій для людей, які внаслідок агресії Росії залишилися без газу й використовують побутові електроприлади для обігріву домівок. Їх нараховуватимуть з урахуванням соціальних нормативів споживання електроенергії, які передбачені для електроопалення.

Сам розмір субсидії суттєво збільшиться. Це забезпечить надання допомоги на оплату послуг, зокрема й електроенергії, у достатньому розмірі,

– наголосили у міністерстві.

Для призначення субсидії потрібні:

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,

підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.

У яких ще випадках можна буде отримати субсидії

Якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж 4 мінімальні зарплати (тобто 26 тисяч гривень). Крім того, вони мають мати не більше 5 років;

якщо відсутні доходи через перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

у разі придбання житла за гроші, виділені з державного чи місцевого бюджетів.

Зверніть увагу! При визначенні права на отримання субсидії не враховуватимуть житлові приміщення, які розташовані у селищах, а також ті, на які оформлений заповіт.