Кабінет Міністрів доопрацював проєкт Дербюджету на 2021 рік. Фінансування Офісу Президента не зменшили, натомість забрали гроші у регіонів.

Про зміни, які внесли до Держбюджету-2021 свідчить інформація у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Які зміни внесли у документ

рекордне фінансування Офісу Президента не зменшили, хоча й обіцяли.

Нагадаємо, витрати на ОП заклали на рівні 1 мільярда 269,1 тисячі гривень. Для порівняння у 2020 році було 909 мільйонів гривень.

Врізали фінансування регіонів, зменшивши гроші на Фонд регіонального розвитку більш ніж наполовину.

Натомість 6 мільярдів гривень дали на соціально-економічний розвиток. Гроші розподілятимуть не за потребами регіонів, а за рішенням депутатів.

Офісу генпрокурора виділять додаткові 2 мільярди гривень, а Міністерству внутрішніх справ "докинули" ще 20 мільйонів.

Водночас Міноборони додали тільки 100 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Основні показники Держбюджету-2021