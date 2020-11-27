Уряд допрацював проєкт Держбюджету-2021: які саме зміни внесли
Кабінет Міністрів доопрацював проєкт Дербюджету на 2021 рік. Фінансування Офісу Президента не зменшили, натомість забрали гроші у регіонів.
Про зміни, які внесли до Держбюджету-2021 свідчить інформація у пояснювальній записці до законопроєкту.
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Які зміни внесли у документ
- рекордне фінансування Офісу Президента не зменшили, хоча й обіцяли.
Нагадаємо, витрати на ОП заклали на рівні 1 мільярда 269,1 тисячі гривень. Для порівняння у 2020 році було 909 мільйонів гривень.
- Врізали фінансування регіонів, зменшивши гроші на Фонд регіонального розвитку більш ніж наполовину.
- Натомість 6 мільярдів гривень дали на соціально-економічний розвиток. Гроші розподілятимуть не за потребами регіонів, а за рішенням депутатів.
- Офісу генпрокурора виділять додаткові 2 мільярди гривень, а Міністерству внутрішніх справ "докинули" ще 20 мільйонів.
- Водночас Міноборони додали тільки 100 мільйонів гривень.
Основні показники Держбюджету-2021
- Дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП (з 270 мільярдів гривень, які були закладені в законопроєкті, поданому на перше читання, до 246,4 мільярда гривень).
- Доходи проєкту бюджету заклали на рівні 1,092 трильйона гривень.
- Видатки передбачили у розмірі 1,328 трильйона гривень. Більше про цифри Держбюджету-2021 читайте за посиланням.
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