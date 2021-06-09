Уряд дав старт процедурі відбору голови Бюро економічної безпеки

9 червня 2021 , 15:57
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів делегував в конкурсну комісію з обрання директора Бюро економічної безпеки 3 своїх представників. Це дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника БЕБ.

Про те, що уряд дав старт процедурі відбору глави Бюро економічної безпеки, у мережі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Бюро економічної безпеки розпочало пошуки керівника

Сьогодні (9 червня – 24 канал) ми делегували в конкурсну комісію з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету Міністрів,
– написав Шмигаль.

Чиї кандидатури пропонує уряд

  • першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченка,
  • міністра фінансів Сергія Марченка,
  • міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Прем'єр наголосив, що тепер можна повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Шмигаль також запевнив, що цей процес відбуватиметься прозоро й відкрито, адже важливо сформувати довіру до новоствореного органу.

Створення Бюро економічної безпеки: що відомо

Бюро економічної безпеки матиме такі повноваження

  • протидіяти кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу;
  • виявляти зони ризиків у сфері економіки, оцінювати загрози економічній безпеці держави;
  • збирати та аналізувати інформації про правопорушення, які впливають на економічну безпеку держави;
  • планувати заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням;
  • виявляти та розслідувати правопорушень, пов'язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.
Автор: Наталія Пристанська