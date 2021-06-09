Про те, що уряд дав старт процедурі відбору глави Бюро економічної безпеки, у мережі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також Бюро економічної безпеки запрацює з 25 вересня, – глава Фіскальної служби

Бюро економічної безпеки розпочало пошуки керівника

Сьогодні (9 червня – 24 канал) ми делегували в конкурсну комісію з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету Міністрів,

– написав Шмигаль.

Чиї кандидатури пропонує уряд

першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченка,

міністра фінансів Сергія Марченка,

міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Прем'єр наголосив, що тепер можна повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Шмигаль також запевнив, що цей процес відбуватиметься прозоро й відкрито, адже важливо сформувати довіру до новоствореного органу.

Створення Бюро економічної безпеки: що відомо

Верховна Рада 28 січня 2021 року підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Наразі такі правопорушення розслідують Податкова міліція, СБУ та Нацполіція. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію розформують.

У березні 2021 року документ про створення БЕБ підписав Володимир Зеленський. А у квітні 2021 року підтримали новостворений орган члени Кабміну.

Бюро економічної безпеки матиме такі повноваження